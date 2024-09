Calcio

SARONNO / BREGNANO – Si è concluso in questi giorni, con il successo dell’Atalanta, il primo torneo “Città di Saronno” dedicato agli under 15, che si è giocato dal 29 agosto al 1 settembre sul campo della Academy Bregnanese, “che ringraziamo per l’ospitalità” rimarcano i dirigenti deò Fbc Saronno, organizzatore dell’appuntamento calcistico dedicato alle nuove leve.

Ringraziamo, dicono dal Fbc, “anche Athlos Costa Tournaments per l’organizzazione dell’evento. Grazie a tutti i ragazzi e agli staff delle società partecipanti”.

Un appuntamento che ha richiamato squadre di alto livello ed anche un buon pubblico di appassionati e curiosi presenti in tribuna.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale? Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto Andrea Elli: una fase di un incontro del torneo che si è svolto sul campo di Bregnano nel vicino comasco)

05092024