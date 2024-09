Calcio

SARONNO – “Giovane terzino mancino cresciuto nei professionisti. Andrea D’Addesio è pronto a difendere i colori biancocelesti”: così il Fbc Saronno (Eccellenza) presenta l’ultimo arrivato in casa saronnese. Oltre a diversi giocatori d’esperienza, con il mercato estivo il Saronno ha rinforzato anche il settore delle “nuove leve” all’intero della rosa.

Terzino sinistro, classe 2005, D’Addesio, nativo di Desio, proviene dal settore giovanile del Renate, compagine brianzola.

La stagione ufficiale del Fbc Saronno è iniziato domenica scorsa con la vittoria in trasferta sul campo del Valcalepio, nella Bergamasca; un 2-1 al primo turno di Coppa Italia che consente agli “amaretti” di ipotecare il passaggio del turno. Mentre il campionato per i saronnesi inizierà domenica prossima in casa contro l’Ispra.

