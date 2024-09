iltra2

CASTIGLIONE OLONA – “Enrico Roma è ufficialmente il nuovo comandante della caserma dei carabinieri di Castiglione Olona. Con una carriera ricca di esperienza, ha prestato servizio per 8 anni alla stazione di Assago in provincia di Milano, e per 6 anni alla stazione di Busto Arsizio”: questa la nota dell’Amministrazione civica, a dare il benvenuto in paese al sottufficiale i responsabili comunali, durante un incontro in Municipio col sindaco Giancarlo Frigeri e tutti i suoi più stretti collaboratori.

Negli ultimi tre anni, ricordano in Comune, “Roma ha ricoperto il ruolo di vice comandante a Castiglione Olona”. Conoscendo dunque già molto bene la realtà locale. “Un caloroso benvenuto al comandante Roma e i migliori auguri per il nuovo incarico” concludono dall’ente locale castiglionese.

(foto: incontro in Municipio per il comandante della stazione carabinieri di Castiglione Olona)

05092024