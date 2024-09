Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – E’ previsto per il prossimo sabato 7 settembre alle 10 il consiglio comunale di Ceriano Laghetto, in prima convocazione. L’assemblea è convocata all’interno della sala consiliare del palazzo municipale, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del sindaco; Interrogazione presentata dal consigliere comunale Antonella Imperato del gruppo consiliare “Lega Ceriano Laghetto” in merito ai provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) e Aedes aegypti (dengue); Interrogazione presentata dal consigliere comunale Roberto Leone Crippa del gruppo consiliare “Lega Ceriano Laghetto” in merito all’aumento spropositato del costo dello stipendio del sindaco e della giunta comunale; Approvazione verbali seduta precedente; Presentazione linee programmatiche relative al mandato politico amministrativo 2024/2029; Esame ed approvazione del piano degli interventi comunali per il diritto allo studio – anno scolastico 2024/2025; Istituzione delle commissioni comunali.

