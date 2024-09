Eventi

COGLIATE – Il Comune di Cogliate è entusiasta di presentare un evento speciale e irripetibile: domenica 8 settembre, dalle 9 alle 18, si svolgerà un open day all’interno del cantiere di Palazzo Rovelli, futuro municipio e cuore pulsante della comunità. Questa giornata offrirà ai cittadini la possibilità esclusiva di visitare in anteprima i lavori di restauro di uno dei principali simboli storici del paese. L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni parrocchiali per la festa cittadina.

Nel corso della giornata, il cantiere diventerà uno spazio espositivo in cui le opere di artisti locali dialogheranno con l’architettura e la storia del palazzo. Queste installazioni artistiche, pensate per valorizzare il passato e il futuro dell’edificio, saranno accompagnate da mostre fotografiche che ne ripercorrono la storia e videoproiezioni che illustrano il processo di ristrutturazione. Le associazioni locali, che da sempre si impegnano nella promozione della cultura e del patrimonio del territorio, saranno presenti con attività e presentazioni per far conoscere meglio le loro iniziative.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione, così da garantire un’esperienza sicura e ben organizzata per tutti. Questi sono gli ultimi giorni per poter effettuare le prenotazioni online (fino al 7 settembre), attraverso il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/6LUmvfPu1Wm1vZ8R8.

(foto d’archivio)

