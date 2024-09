L’Amministrazione comunale desidera ringraziare l’associazione “Il Gabbiano Odv” per la rimozione dei rifiuti, da giorni abbandonati in via Avogadro, effettuata nella mattinata di ieri 3 settembre, dove sono rimasti per giorni illecitamente abbandonati su un marciapiede.

Gli uffici comunali, allertati ad agosto della situazione, dopo aver verificato la presenza di questa ennesima discarica a cielo aperto, hanno sollecitato Aler perché si attivasse per il loro ritiro, così come previsto dalla normativa. Il sollecito è stato, nei giorni seguenti, più volte reiterato.

Quanto accaduto in via Avogadro non è, purtroppo, un caso isolato: in città si verificano frequenti situazioni di abbandono illecito dei rifiuti che obbligano il Comune ad intervenire facendosi carico dei costi di pulizia straordinaria, costi che poi finiscono inevitabilmente per pesare sui tanti cittadini che, al contrario, sono rispettosi delle regole.