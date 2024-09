Cronaca

SOLARO – Dopo l’evacuazione dell’Esselunga, ieri pomeriggio per la presenza di una sostanza irritante nell’aria, sono adesso in corso le indagini dei carabinieri, per ricostruire con precisione l’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità dei fatti. Cinque le persone visitate per lievi problemi respiratori, una donna di 44 anni è stata infine trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Una volta che sono usciti tutti (in quel orario non c’era molta gente) i vigili del fuoco hanno eseguito accertamenti nello stabile del centro commerciale, situato in via Varese lungo la Saronno-Monza, ed hanno fatto spalancare porte e finestre: nel corso del pomeriggio la situazione è tornata alla normalità.

Le ipotesi al vaglio

Pochi i dubbi: qualcuno ha spruzzato dello spray urticante o al peperoncino. Le motivazioni sono tutte da chiarire: si è trattato di uno stratagemma per riuscire a rubare qualcosa ed allontanarsi impunemente, nella confusione? Oppure si è trattato di una ragazzata? Nel supermercato ed attorno ci sono le telecamere della videosorveglianza, le registrazioni sono già al vaglio delle forze dell’ordine.

guarda tutte le foto 8



Spray urticante all’Esselunga: tutte le foto dell’evacuazione

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti