Il mercato delle criptovalute può essere paragonato alle montagne russe, con gli asset digitali che oscillano in maniera significativa tra andamenti positivi e negativi. Una delle altcoin principali, Ethereum (ETH), non è immune a questi movimenti e lo si può notare soprattutto all’inizio di questo mese, storicamente infatti settembre è un periodo difficile per la maggior parte delle criptovalute. Ethereum, per esempio, ha registrato sempre perdite di circa il 7%.

Attualmente, l’asset sta affrontando una forte pressione di vendita e il valore del token è sceso a 2.376,59$, in calo del 5,65% nelle ultime 24 ore. Un trend che continua in ogni caso dal mese precedente e che ha fatto registrare cali del 18% negli ultimi 30 giorni. A influire in questo caso è anche lo sviluppo di Ethereum 2.0 e la sua posizione di predominio nello spazio DeFi. In un momento così delicato, i trader stanno volgendo l’attenzione verso lidi più sicuri, rappresentati dalle prevendite di meme coin ERC-20, come Pepe Unchained.

La situazione di Ethereum

Secondo un recente resoconto di Yahoo Finance, BTC ed ETH restano le scelte principali per gli investimenti miliardari. Tuttavia, questo afflusso di capitali non è stato in grado di evitare il trend ribassista. Ethereum, come molte altre altcoin, è in fase di correzione dopo il rally guidato dall’approvazione di ETF su BTC ed ETH.

Il resoconto evidenzia che ETH non è riuscito a tenere il passo con BTC dal punto di vista delle prestazioni. Se da un lato Ethereum offre vantaggi tecnici, ha avuto difficoltà a eguagliare la resilienza di Bitcoin durante le fasi ribassiste. Dall’introduzione degli ETF su Ethereum c’è stato un deflusso netto di 500 milioni di dollari, con una conseguente pressione d’acquisto che si è spostata su altri ambiti, come quello delle meme coin.

Ethereum continua ad affrontare sfide specifiche legate alla propria rete ma non bisogna dimenticare che non è del tutto slegata dall’andamento di Bitcoin. Pertanto un sentimento ribassista per la criptovaluta principale, si riflette anche su Ethereum a prescindere dalla sua forza di mercato che, in ogni caso, resta alta. Settembre sarà un momento difficile per tutte le criptovalute, per questo potrebbe rivelarsi necessario diversificare il portafoglio e sfruttare il potenziale inespresso delle meme coin in prevendita.

Crypto All-Stars (STARS)

Un token ERC-20 su cui puntare è STARS, del progetto Crypto All-Stars. Le whale hanno già preso d’assalto il progetto che in brevissimo ha raccolto 1 milione di dollari in finanziamenti. Il successo non è riconducibile solo allo stato attuale dei mercati che spingono verso una diversificazione del wallet, ma anche alle potenzialità presentate dal team di sviluppo.

Crypto All-Stars, infatti, punta alla creazione di uno spazio in cui mettere in staking le proprie meme coin inattive. Chiamato MemeVault, sarà una sorta di banca delle meme coin, in cui inizialmente sarà possibile bloccare ben 11 dei token più popolari, tra cui DOGE, SHIB, PEPE, TURBO, BRETT e tanti altri. L’idea è sicuramente innovativa e potrebbe cambiare per sempre il panorama delle meme coin e le priorità di investimento dei trader.

Il costo vantaggioso a cui è possibile accedere in prevendita è un altro elemento degno di nota. Un token STARS infatti ha un costo di soli 0,0014191$, quindi può essere preso in considerazione anche da chi ha un budget contenuto. Durante la prevendita il costo del token continuerà ad aumentare, quindi chi primo arriva meglio guadagna, con potenziali ritorni 100x secondo le analisi più entusiaste.

Pepe Unchained (PEPU)

Anche il progetto Pepe Unchained ha ottenuto un forte riscontro da parte degli investitori, conquistando quasi 12 milioni di dollari in finanziamenti. Un risultato davvero incredibile celebrato dal team di sviluppo e dagli investitori sulla pagina ufficiale X che conta ben 12.000 follower.

Le soluzioni di scalabilità di PEPU sono particolarmente interessanti, dal momento che funzionerà in un proprio ecosistema su blockchain Layer-2, offrendo così velocità maggiore per le transazioni, nonché ricompense di staking doppie per i partecipanti. Il meme Pepe ha naturalmente avuto un ruolo cruciale nella diffusione del progetto tra le community di appassionati, ma non bisogna dimenticare che è nell’utilità che risiede il potenziale maggiore.

Per acquistare PEPU basta semplicemente collegare un wallet compatibile ed effettuare l’acuqisto tramite ETH, BNB, USDT o carta di credito. Il prezzo attuale è di 0,0094982$ ma bisogna affrettarsi prima che la prevendita si concluda, manca infatti meno di un mese alla conclusione della raccolta fondi e PEPU potrebbe rivelarsi la prossima gemma 100x.

