GERENZANO – SARONNO – C’è chi entra nel cuore della notte chi non si fa problemi e scavalca di giorno. Sono gli intrusi e i ladri che nell’ultima settimana si sono introdotti negli ex magazzini Bossi. Ad essere presi di mira gli spazi commerciali una volta cuore degli ormai iconici poi occupati da altre attività commerciali ossia un negozio di giocattoli e prodotti per l’infanzia e uno di prodotti per il bricolage

Negli ultimi giorni nel padiglione vuoto si sono registrate diverse intrusioni. Diverse le effrazioni: alcune di ladri più o meno organizzati altre da parte di curiosi. Non manca chi è alla ricerca di emozioni e vuole solo curiosare. Tutti sono stati bloccati dagli uomini della Vedetta Lombarda. Incaricato da Grancasa, proprietaria degli spazi, l’istituto di vigilanza privata ha organizzato un servizio con vigilantes che garantiscono una presenza costante e continui controlli e sopralluoghi che riescono a mettere in fuga gli intrusi prima che entrino oppure prima che si allontanino. Nel fine settimana sono stati fermati alcuni intrusi. Sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno denunciato diverse persone colte di flagrante. L’ultimo blitz ieri, mercoledì 4 settembre, nel corso della mattinata.

