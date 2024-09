news

La moda nel settore intimo viene reinterpretata e impreziosita da un brand noto in tutto il mondo, Intimissimi. Nel corso degli anni l’azienda italiana ha saputo cogliere ogni sfumatura delle nuove tendenze associando il moderno al classico in maniera sublime. Al centro del pensiero Intimissimi c’è la voglia di stupire il pubblico con collezioni sempre nuove e trasversali, con un occhio di riguardo agli elementi classici del passato, per non perdere mai l’eleganza tipica del marchio. È così che i mondi della moda e dell’arte si fondono per dare vita a creazioni uniche e Intimissimi, partner a Venezia dell’evento “Breasts”, esalta l’empowerment e il fascino delle donne, andando a celebrare il seno come suo simbolo indiscusso.

Tra i volti noti che, negli anni, si sono succeduti per fare parte delle campagne pubblicitarie Intimissimi si ricordano Bianca Balti, Chiara Ferragni, Blanca Suarez e Jennifer Lopez, senza dimenticare Monica Bellucci come primissima testimonial del brand. Queste protagoniste hanno saputo mettere in risalto i dettagli dei prodotti Intimissimi, nello specifico i reggiseni, andando a coglierne l’essenza, con immagini che sono rimaste impresse negli occhi del pubblico che le ha ammirate. Sensualità e intelligenza, grazia e fascino indiscussi hanno reso desiderabili i modelli più noti del marchio, che si è fatto conoscere rapidamente in tutto il mondo.

L’azienda Intimissimi può vantare una catena di produzione totalmente propria, che parte dalla realizzazione di tessuti e fili fino ad arrivare al prodotto finito, passando per prototipi, modelli e assemblaggio. A questo si associano l’impegno sociale e ambientale, autentico segno distintivo del brand. Filiera tracciata e qualità dei materiali fanno di Intimissimi un produttore affidabile e attento ai bisogni dei propri dipendenti, con una particolare attenzione alla trasparenza relativa alla realizzazione di ogni singolo capo. Tutto ciò traspare dalle parole del brand leader attuale, Matteo Veronesi, che celebra entusiasta sia il contenuto che la forma delle proprie collezioni.

Tanti metodi per acquistare risparmiando nel catalogo online di Intimissimi

Oltre ai numerosi negozi fisici sparsi in tutto il mondo, Intimissimi ha messo a disposizione dei propri affezionati utenti uno shop virtuale moderno e semplice da utilizzare. Al suo interno il catalogo del brand è organizzato in modo intuitivo, con capi donna e uomo distinti in categorie e tanti modi di risparmiare sui prezzi di listino.

La produzione, che si distingue in 80% donna e 20% uomo, si rivolge al cliente in modo diretto, esprimendo qualità e convenienza con immagini e schede prodotto molto ben fatte. Non solo intimo naturalmente, ma un catalogo che spazia tra maglieria e pigiameria, senza dimenticare le amatissime calze, gli accessori e le idee regalo.

Un altro metodo per risparmiare è quello di aderire al programma fedeltà My Intimissimi, che permette di raccogliere punti convertibili poi in interessanti sconti. Il consiglio è quello di registrarsi al servizio newsletter ufficiale per rimanere sempre aggiornati sulle novità e sui codici sconto disponibili. Inoltre, seguendo le pagine social del brand è possibile monitorare la situazione relativa alle promozioni e agli sconti, in modo semplice e in pochi click. L’azienda è presente, ad esempio, su Facebook, Instagram e Youtube, solo per citare alcune piattaforme.

La storia di Intimissimi

Fondata a Dossobuono di Villafranca in provincia di Verona nel 1996, l’azienda creata da Sandro Veronesi si occupava inizialmente solo di intimo femminile, ma nel giro di breve tempo si è allargata anche alla creazione e produzione di pigiami e maglieria. Dopo soli due anni, ossia nel 1998, Intimissimi possedeva già 80 negozi, numero che solo 10 anni dopo raggiunse oltre le mille unità sparse per il territorio.

Dal Portogallo alla Spagna, passando per il Centro Europa e naturalmente l’Italia, ora il marchio punta a conquistare Cina, America e Giappone, con un’idea di moda chiara e di qualità. Alleato di bellezza di milioni di donne e uomini, Intimissimi crede molto in occasioni come la mostra “Breasts” per mettere a nudo la profonda connessione tra arte e moda, supportando come main sponsor l’evento e celebrando l’artigianalità italiana nel mondo.