SARONNO – Come annunciato la pioggia è caduta, violenta e copiosa, a Saronno e in tutto il Saronnese dalla mezzanotte di oggi giovedì 5 settembre. Fino alle 11 del mattino non si sono registrati particolari problemi ma poi un acquazzone ha decisamente provato la rete di trasporti.

Primo problema quello che riguarda la rete ferroviaria e in particolari le linee verso e da Milano. Trenord ha comunicato ai viaggiatori che a causa delle avverse condizioni meteo che hanno danneggiato la linea ferroviaria, la circolazione dei treni è interrotta tra le stazioni di Milano Cadorna e Milano Bovisa. Per questo a partire da mezzogiorno si sono registrate variazioni di percorso e cancellazioni sulle linee per Como, Laveno, Asso. Difficile per viaggiatori muoversi anche per alcuni problemi alle notifiche all’app.

“Prima di mettersi in viaggio, si raccomanda ai passeggeri di verificare su trenord.it le informazioni relative alle corse di proprio interesse e di prestare attenzione agli annunci sonori nelle stazioni” il suggerimento dai responsabili dell’ente ferroviario.

Problemi anche per chi si sposta in auto: a Saronno i due sottopassaggi sono chiusi. Sia in via Primo Maggio sia in via Milano si sono attivati i semafori che bloccano le auto in seguito alla presenza di acqua. Mobilitata anche la polizia locale.

Acqua e allagamenti anche sulla Monza-Saronno al confine con Solaro colpita da un violento scroscio d’acqua intorno alle 11,15 e la zona tra via Roma e via Manzoni.

