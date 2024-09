Città

SARONNO – MILANO – Continuano i disagi alla circolazione ferroviaria con treni cancellati, ritardi e percorsi modificati.

Serata di passione per i viaggiatori: “Incredibile il treno per Varese ha 150 minuti di ritardo. Davvero una serata difficile per il rientro”.

Tutto è iniziato prima di mezzogiorno con “forti ritardi a causa delle avverse condizioni meteo che hanno danneggiato la linea ferroviaria tra le stazioni di Milano Cadorna e Milano Domodossa”.

“Prima di mettersi in viaggio, si raccomanda ai passeggeri di verificare su trenord.it le informazioni relative alle corse di proprio interesse e di prestare attenzione agli annunci sonori nelle stazioni” il suggerimento dai responsabili dell’ente ferroviario.

E’ migliorata invece la situazione della rete stradale: nel primo pomeriggio hanno riaperto i sottopassaggi di Saronno e il sole ha “asciugato” anche strade allagate.

