Il gaming è il segmento delle criptovalute che sta mostrando più margini di crescita, con un valore di mercato stimato di 250 milioni di dollari solo nello scorso anno. La capitalizzazione di mercato del Gaming (GameFi) oggi è di 12,8 miliardi di dollari e un miliardo e 300 mila dollari di volume di trading nelle ultime 24h (dati CoinGecko). Il GameFi combina tecnologia blockchain, giochi e finanza decentralizzata (DeFi), consentendo ai giocatori di guadagnare criptovaluta e premi NFT, offrendo anche una vera proprietà e controllo sulle risorse di gioco.

MegaDice è il GameFi n.1 su SOLANA e regala un bonus del 200% fino a 1BTC più 50 giri gratuiti ai suoi utenti. Grazie a $DICE è possibile ottenere vantaggi esclusivi anche retroattivamente e su ogni scommessa. DICE si trova nella fase finale della prevendita che durerà fino al 17 settembre, prima del lancio sui DEX. Ultimi giorni quindi per approfittare di un’opportunità esclusiva e innovativa.

MegaDice Casino è una piattaforma online all’avanguardia che offre una vasta gamma di giochi da casinò di alto livello, opzioni di scommesse sportive e altro ancora. Oltre al semplice sito di gioco, MegaDice si impegna a far crescere una comunità forte e coesa e, attraverso l’integrazione del token $DICE, introduce un ecosistema unico in cui i giocatori possono godere di vantaggi esclusivi.

MegaDice.com si distingue combinando l’emozione del gioco con l’innovazione della criptovaluta, garantendo un’esperienza nuova e più sicura per tutti i suoi utenti. La prevendita ha raccolto quasi 1 milione e 800 mila dollari. Non si tratta di un nuovo progetto, ma di un brand già conosciuto nel settore dei casinò, con oltre 50.000 giocatori e un introito di 50 milioni di dollari al mese di scommesse. Ad attirare tanti utenti ci sono soprattutto i premi derivati dai tanti AirDrop che rilascia il progetto. Quello attuale era suddiviso in 3 step, l’ultimo dei quali sta per concludersi. Per ogni step sono stati distribuiti $750000 ai partecipanti. Inoltre coloro che scommettono sul sito con $DICE possono accedere a un bonus del 15%. Esistono anche delle ricompense di referral di circa il 25%, per gli acquisti derivanti da referenze attive. Per essere selezionati per l’AirDrop i partecipanti devono essere attivi su MegaDice.com per 21 giorni e devono mantenere un volume di scommesse totali di $5000.

Inoltre, per coloro che scommettono attivamente in qualsiasi criptovaluta dall’inizio della prevendita al lancio ufficiale del token $DICE, è previsto un airdrop esclusivo. Così come un AirDrop speciale è riservato agli utenti che scelgono di scommettere in token $DICE o $MEGA nello stesso arco temporale, arricchendo ulteriormente il loro investimento nella community.

Gli NFT di $DICE

Una delle maggiori innovazioni portata dal token è senza dubbio l’introduzione degli NFT di $DICE, che forniranno un accesso privilegiato a ricompense esclusive a tiratura limitata.

Inoltre $DICE sarà il primo token GameFi su Solana che offrirà il trading di futures sulle criptovalute con una leva finanziaria fino a 1.000x.

Lo Staking

Le ricompense, per chi possiede token $Dice, non sono finite. Un altro meccanismo premiante è quello dello staking, grazie al quale gli utenti ricevono ricompense passive, nonché una ricompensa quotidiana in base alle prestazioni del casinò.

Acquistare in prevendita vuol dire cogliere l’opportunità di arricchire il proprio portafoglio con un token prima del suo rilascio sui DEX, quindi ad un prezzo molto più basso. Accompagnare il progetto sin dai primi passi crea un meccanismo di fidelizzazione della community, i cui seguaci proliferano sui social e alimentano il marketing e l’hype intorno al progetto stesso. Il canale Telegram di MegaDice conta oltre 20000 iscritti e il profilo su X quasi 30000 followers. Tra pochi giorni MegaDice sarà lanciato su Uniswap, il più grande exchange decentralizzato. Questo fornirà un ambiente di trading e una liquidità più rapida. Prima del lancio sul DEX, gli investitori potranno reclamare i propri token.

Come comprare il token DICE

Per acq

uistare token $DICE è sufficiente utilizzare criptowallet come Metamask o Trust Wallet e collegarlo al widget. È così possibile entrare nella presale e decidere quanti token si vogliono acquistare. È possibile acquistare con USDT, ETH, BNB e SOL. $DICE ha un’offerta totale di 420 milioni di token, il 35% dei quali dedicati alla prevendita. Agli AirDrop e al casinò sono destinati il 15% ciascuno della fornitura totale.

Acquistare MegaDice ora, prima del lancio, potrebbe dire avere tra le mani un progetto dal potenziale enorme.

Vai alla prevendita del token DICE