MISINTO – Topi d’auto in azione nella zona, è capitato nelle ultime notti anche a Misinto dove sonos tate prese di mira le auto posteggiate, anche in pieno centro. Sono riusciti ad aprire una vettura ed hanno rovistato all’interno dell’abitacolo ma non c’era niente da prendere; il legittimo proprietario si è accorso il mattino seguente dell’accaduto e non ha potuto che prenderne atto e presentare una segnalazione alle forze dell’ordine.

Quella dei furti sugli abitacolo delle automobile è una piaga che riguarda tutto il comprensorio, anche ultimamente sono accaduti molti di questi episodi; magari per rubare qualche monetina lasciata nell’abitacolo i malviventi si lasciano alle spalle serrature scassinate o vetri rotti, causando dunque ingenti danni.

05092024