GERENZANO – Gerenzano si prepara a vivere una settimana di festa e tradizione con il ritorno del tanto atteso palio, in programma dal 7 al 15 settembre. L’evento, che coinvolge tutto il paese, offre un ricco calendario di appuntamenti che spaziano tra sport, musica, giochi tradizionali e divertimento per tutte le età. Ecco il programma dettagliato della manifestazione.

La settimana del palio inizia in grande stile con una giornata dedicata al mondo delle favole e della musica: sabato 7, dalle 16, piazza A. Da Giussano sarà il palcoscenico per una coloratissima sfilata a tema favole, che vedrà la partecipazione di grandi e piccini travestiti da personaggi delle storie più amate. A seguire, la serata sarà animata da un concerto multi-tributo che renderà omaggio a tre grandi artisti della musica italiana: Marco Mengoni, Cesare Cremonini e Max Pezzali. Un’occasione imperdibile per cantare e ballare sulle note dei loro successi.

La giornata di domenica 8 sarà invece dedicata ai giochi tradizionali e alle sfide divertenti. Dalle 18, al campo di via I Maggio, si svolgeranno diverse competizioni: dalla corsa nei sacchi alla corsa con le mogli, passando per lo sci di terra, il taglio del tronco e palla spagnola. Momenti di pura allegria e sana competizione che coinvolgeranno partecipanti e spettatori. La serata proseguirà in piazza A. Da Giussano alle 21 con l’attesissimo tiro alla fune, sia maschile che femminile. Le squadre in gara si sfideranno in una prova di forza e resistenza.

La settimana del palio proseguirà con una serie di eventi sportivi che, da lunedì 9 a venerdì 13 settembre, vedranno sfidarsi i quartieri di Gerenzano in diverse discipline. Ogni sera dalle 20.30 il campo sportivo di via Inglesina e il palazzetto dello sport ospiteranno le competizioni di calciotto, basket e volley misto, coinvolgendo atleti e appassionati in sfide emozionanti.

Sabato 14 sarà dedicato alle attività del minipalio, con gare pensate per i più piccoli, ma capaci di coinvolgere anche i grandi. Dalle 14 alle 18 piazza A. Da Giussano vedrà lo svolgimento della staffetta dei bottoni, la gara dei barellini, il gioco tutti al mare, la competizione di acqua in testa e la gara del rigatone. Un pomeriggio di divertimento che culminerà in una serata speciale, dalle 20.30, con Sabato Mercato e Saranno Gerenzanesi.

La giornata conclusiva del palio, domenica 15, inizierà la mattina in piazza XXV Aprile, dalle 10.30 alle 11.30, con Spogliami, seguito nel pomeriggio, dalle 14, da un gioco a sorpresa, il puzzle e lo spaventapasseri, tutte attività legate al minipalio e che si terranno in piazza A. Da Giussano. La manifestazione si concluderà in bellezza la sera, dalle 20.30, con un intrattenimento musicale che accompagnerà le premiazioni.

Per tutti i weekend sarà attivo un punto ristoro, dove sarà possibile degustare specialità locali e passare momenti di convivialità con amici e famiglie.

