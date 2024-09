Cronaca

GERENZANO – Pedone investito questa mattina in via Duca degli Abruzzi, in centro a Gerenzano: è successo alle 8.25, e non sono mancati i momenti di apprensione. Sul posto infatti sono accorse, oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, anche automedica, auto-infermieristica e l’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo.

Sono prestate le cure del caso ad un uomo di 45 anni, che è stato quindi trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Legnano, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

I militari dell’Arma hanno subito avviato accertamenti al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e per mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è accaduto.

(foto archivio)

05092024