ROVELLO PORRO – “Domenica 15 per l’ anniversario durante la “Fera del pomme da tera” ci sarà il nostro “Vino del ricordo” per i venticinque anni con il sodalizio, con etichette personalizzate”: ad annunciarlo sono i responsabili dell’associazione Ave di Rovello Porro.

Il programma della festa

Rovello Porro si prepara per la diciottesima edizione della “Fera de Pomm da Téra”, la festa tradizionale organizzata dalla Protezione Civile di Rovello Porro. L’appuntamento è fissato per i fine settimana del 13-15 e 20-22 settembre nell’area feste di via Luini.

L’evento offre un programma variegato che entusiasmerà sia i residenti che i visitatori. La cucina apre il venerdì e il sabato dalle 19 alle 22 e la domenica già alle 12 fino alle 14.30 e dalle 19 alle 22.30, con deliziosi piatti e intrattenimento musicale dal vivo, con orchestre che suonano a partire dalle 21.

