Un plauso speciale, dicon dal club, va a tutto il team e allo staff tecnico per l’eccellente lavoro svolto, sia in campo che fuori. Le prestazioni messe in mostra durante le partite hanno sottolineato la crescita della squadra e l’elevata qualità del gioco, frutto di una preparazione costante e attenta. Inoltre, l’Inox Team Saronno rivolge i suoi “complimenti a tutte le squadre partecipanti per l’alto livello tecnico e competitivo espresso nel corso della manifestazione, che ha reso il torneo un evento sportivo di grande valore”. L’esperienza accumulata in questa competizione sarà sicuramente un trampolino di lancio per le future sfide del campionato, con l’obiettivo di continuare a crescere e migliorare.