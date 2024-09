Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Nonostante la stagione della Caronnese sia già iniziata con i primi incontri in Coppa Italia Eccellenza, il calcio mercato continua a rafforzare la rosa rossoblu alla quale si è aggiunto negli scorsi giorni Gabriele Vergani, il portiere classe 2005 che affiancherà Mattia Paloschi durante la stagione appena iniziata.

Subito dopo l’approdo in rossoblu, Vergani si è presentato ai microfoni della Caronnese: “Ho iniziato a fare il portiere a 6 anni alla Viberonchese, vicino a Monza. Da lì sono stato chiamato dall’Atalanta. In seguito, sono stato 6 anni a Monza dove ho visto crescere la società. Fino all’anno scorso ho vestito la maglia della Primavera 2 del Renate”. Continua il nuovo acquisto: “È la mia prima stagione tra i grandi. Avere compagni d’esperienza e che conoscono anche categorie più alte è un’opportunità per me per crescere e anche il modo migliore per entrare nel mondo degli adulti”.