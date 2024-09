Calcio

CARONNO PERTUSELLA – A pochi giorni dalla prima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia, in seguito ad un accordo tra le due società, cambia il programma del calendario per la partita di domenica tra Vergiatese e Caronnese che si disputerà allo stadio comunale di Caronno Pertusella alle 15.30 anziché allo stadio comunale di Vergiate.

Il comunicato ufficiale pubblicato nel sito della Caronnese:

Importante variazione nel calendario della prima giornata del girone A del campionato di Eccellenza. Come da comunicazione ufficiale e a seguito di accordo tra le due società la partita tra Caronnese e Vergiatese si disputerà domenica 8 settembre 2024 alle 15:30 allo Stadio Comunale di Caronno Pertusella. Sarà l’occasione per i tifosi rossoblù di tifare in casa proprio nella prima partita di campionato. Vi aspettiamo tutti.

