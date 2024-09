Calcio

VENEGONO SUPERIORE – La stagione calcistica è ufficialmente iniziata per le squadre agonistiche della Varesina Calcio, con le prime partite di Coppa Lombardia disputate dalle categorie Under 17 e Under 15.

Under 17 Varesina: vittoria convincente – La squadra Under 17, guidata da mister Mezzotero, ha ottenuto una brillante vittoria per 3-0 contro la Castellanzese. Protagonisti del match sono stati Ghirardelli, autore del primo gol, e Colugnat, che ha siglato una doppietta. Le reti decisive possono essere riviste sul profilo Instagram ufficiale della Varesina Calcio.

Under 15 Varesina: successo in trasferta – Ottimo debutto anche per i ragazzi dell’Under 15, allenati da mister Pesavento, che hanno trionfato per 2-0 sul campo della Castellanzese. Le reti, entrambe arrivate nel secondo tempo, sono state messe a segno da Bianchi e Maruca, regalando tre punti fondamentali per l’inizio del torneo.

Under 15 Accademia: rimonta spettacolare – Partita mozzafiato per la squadra dell’Under 15 Accademia allenata da mister Colombo, che è riuscita a ribaltare una difficile situazione contro il Canegrate. Dopo essere andati sotto per 2-0, i ragazzi hanno mostrato carattere e determinazione, concludendo la partita con un emozionante 4-3. I gol sono stati realizzati da Ciani, una doppietta di Vizza, e la rete decisiva di Luka.

