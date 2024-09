ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Come ogni anno, si rinnova l’appuntamento con la “Festa dello sport”, un’occasione per la cittadinanza di conoscere le proposte sportive delle associazioni del territorio.

Si comincia sabato 7 al Parco di via Avogadro dalle 10 alle 16. Verranno allestiti degli stand in cui le associazioni sportive presenteranno la propria attività, sarà possibile richiedere materiale informativo e prendere parte a prove gratuite.

Il Sindaco Marco Giudici sarà presente all’apertura dell’evento, assieme all’assessore allo sport Mirea Gullia per dare il benvenuto ai partecipanti, a pranzo invece, sarà attiva la cucina della ProLoco.

Ad ogni partecipante sarà consegnato il “Passaporto dello sportivo”, su cui potrà mettere un timbro per ogni sport provato.

La manifestazione continuerà domenica con due momenti dedicati a calcio e nuoto, mentre dalle 9.30 si terrà il torneo di calcio in campo Osbg Caronno e Caronnese, dalle 9.30 per la categoria 2014 ed alle 10.30 per i 2017. Sempre nella giornata di domenica, dalle 10 saranno proposte delle prove di nuoto e fitness organizzati dalla piscina comunale di via Capo Sile.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti