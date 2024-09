ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Tutto pronto per l’edizione di quest’anno del Palio di Sant’Alessandro di Caronno Pertusella che avrà inizio alle 19.30 di oggi 6 settembre con la mostra organizzata dal Vespa Club caronnese all’oratorio di via Sant’Alessandro e che finirà, dopo diversi concerti, spettacoli per bambini e giochi d’artificio, con la processione dedicata a Maria Addolorata accompagnata dall’Academy Parade Band prevista lunedì 16 settembre.

L’edizione di quest’anno del Palio di Sant’Alessandro si apre con la serata siciliana che, insieme alla mostra organizzata dal Vespa Club di Caronno Pertusella, intratterrà i cittadini con i piatti della cucina siciliana. Sabato 7 settembre, invece, la sera sarà caratterizzata da un concerto tributo a Max Pezzali. Durante la domenica successiva, la giornata si apre alle 11 del mattino con la Santa Messa che aprirà ufficialmente il Palio e continuerà nel tardo pomeriggio con i tornei sportivi in memoria di Stefano Cova. Giovedì 12 il Palio si sposterà al cinema di via Adua con lo spettacolo teatrale “Non esistono ragazzi cattivi” al quale si potrà partecipare solamente previa prenotazione. Lo spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo di Caronno Pertusella alle 22 di sabato 14 settembre mentre domenica 15 ci sarà la festa patronale che intratterrà grandi e giovani l’intero giorno e si chiuderà con un concerto. A chiudere il Palio di Sant’Alessandro è, invece, la processione mariana accompagnata dall’Academy Parade Band che inizierà lunedì 16 settembre alle 20.45.