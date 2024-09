Città

SARONNO – Maltempo: sottopassi chiusi, ritardi e cancellazioni dei treni per Milano. Allagata la Saronno-Monza.

C’è chi entra nel cuore della notte chi non si fa problemi e scavalca di giorno. Sono gli intrusi e i ladri che nell’ultima settimana si sono introdotti negli ex magazzini Bossi. Ad essere presi di mira gli spazi commerciali una volta cuore degli ormai iconici poi occupati da altre attività commerciali ossia un negozio di giocattoli e prodotti per l’infanzia e uno di prodotti per il bricolage.

Esselunga Solaro, bravata o copertura per un furto? Indagini dopo l’evacuazione per lo spray irritante.

Rovello Porro, è in arrivo il vino personalizzato alla Festa delle patate per i 25 anni di Ave.

