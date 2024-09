Cronaca

UBOLDO – RESCALDINA Malgrado il rapido intervento dei soccorsi non è riuscito a superare i traumi riportati in seguito dell’incidente di cui è stato vittima e si è spento al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.

Tutto è iniziato ieri quando l’uomo, un 30enne residente a Rescaldina, stava viaggiando in monopattino lungo il tratto della Saronnese che attraversa il territorio di Rescaldina subito dopo il confine con Uboldo. Secondo le prime informazioni il monopattino avrebbe cercato di superare la bicicletta andando però a sbattere durante la manovra. Fatale sarebbe stata la caduta con il 30enne che ha sbattuto violentemente la testa.

Sul posto oltre ai mezzi di soccorso anche i carabinieri di Legnano che hanno rilevato il sinistro e avviato gli accertamenti. Il personale sanitario ha prestato le prime cure anche al giovane in sella alla bicicletta trasportato in ospedale in codice giallo.

L’autorità giudiziaria ha già disposto l’autopsia sul corpo del trent’anni utile per chiarire con precisione l’accaduto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?