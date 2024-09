news

Le balene hanno colto l’opportunità di accumulare più Bitcoin ($BTC) mentre la criptovaluta è scivolata anche sotto $ 56.000. Allo stesso tempo, questi grandi investitori hanno anche rivolto la loro attenzione all’ultima e migliore iterazione di Pepe, Pepe Unchained ($PEPU).

In soli due giorni, la prevendita di Pepe Unchained ha raccolto altri $ 400.000, portando la prevendita a oltre $12 milioni. In particolare, $ 85.000 di questo afflusso provenivano da soli due indirizzi wallet, il che indica che le balene stanno acquisendo in modo aggressivo $PEPU mentre il progetto è ancora in prevendita.

Inoltre, l’aumento dell’interesse degli investitori evidenzia la crescente consapevolezza di Pepe Unchained nel mercato delle criptovalute. La sua Layer 2, che garantisce transazioni più veloci ed economiche, ha più possibilità rispetto a Pepe ($PEPE) di diventare la principale meme coin a tema rana.

Gli investitori continuano a partecipare alla prevendita di Pepe Unchained per assicurarsi il token al suo prezzo scontato. Un $PEPU vale attualmente $0,0094982, ma presto salirà a $0,00953620, mentre la prevendita conclude un altro round di finanziamento.

Quindi, nonostante settembre sia storicamente il mese peggiore per le criptovalute, l’afflusso di capitale in $BTC e $PEPU suggerisce che gli investitori si stanno posizionando per un Q4 più emozionante, che è tradizionalmente il periodo più forte per le criptovalute.

Una balena delle criptovalute ha acquistato BTC per un valore di 19 milioni di dollari

Il recente calo di Bitcoin e delle crypto non è certo passato inosservato e le balene si stanno muovendo, acquistandole al ribasso: è il cosiddetto buy the dip. Un portafoglio di balene ha aggiunto 19 milioni di $, portando i suoi acquisti totali di BTC a 136 milioni di $. Ciò ha aumentato i suoi possedimenti totali a 8.881 BTC, valutati 523 milioni di $.

This whale bought 322.37 $BTC($19M) again 1 hour ago. He bought 2,322.37 $BTC($136M) in 5 days and currently holds 8,881 $BTC($523M). Address:

3G98jSULfhrES1J9HKfZdDjXx1sTNvHkhN pic.twitter.com/JcdZGaqYJy — Lookonchain (@lookonchain) September 3, 2024

Un’altra balena, soprannominata “Mr. 100” dall’influencer delle criptovalute Lark Davis, ha acquistato 300 BTC lo stesso giorno, per un valore di circa 17 milioni di $. Queste mosse sottolineano che i grandi investitori stanno effettivamente aumentando le loro esposizioni per le aspettative di mesi migliori a venire.

Nel mentre, Pepe Unchained sta diventando sempre più popolare, settimana dopo settimana. Una transazione ha comportato l’acquisto di 24,4 ETH, per un valore di 56.289,81 $, mentre un’altra ha coinvolto 10,8 ETH, per un valore di 25.990,65 $.

Tuttavia, questa non è la prima volta che Pepe Unchained cattura l’attenzione delle balene. A luglio, quasi $ 200.000 sono stati investiti in $PEPU da un singolo indirizzo di portafoglio.

La strada di $PEPU verso guadagni pari a 100 volte potrebbe essere più breve del previsto

Il potenziale 100x di Pepe Unchained è radicato nella sua blockchain proprietaria, che il progetto ha lasciato intendere essere prossima al lancio. Secondo il suo sito web, il lancio di Layer 2 avverrà dopo la conclusione della prevendita, il che suggerisce che lo sviluppo potrebbe essere prossimo al completamento.

Mentre settembre potrebbe essere il mese più impegnativo per le criptovalute, le prospettive rialziste di Pepe Unchained si allineano con un Q4 più forte per il settore. Ciò è vero se $PEPU si assicura una quotazione sui principali exchange, evento che sembra sempre più probabile considerata l’attenzione su questo progetto.

La piattaforma di formazione sulle criptovalute 99Bitcoins sostiene questa proiezione di prezzo per $PEPU e fornisce ulteriori dettagli nel video qui sotto:

Perché investire in Pepe Unchained ora potrebbe essere una mossa strategica

La chiave per ottenere guadagni significativi nel settore delle criptovalute è spesso seguire il denaro. Le balene, con la loro notevole influenza sulla liquidità del mercato, sono indicatori importanti delle tendenze del mercato. Le loro decisioni di investimento possono avere un impatto significativo sui prezzi delle criptovalute a causa del loro controllo su una grande porzione della liquidità del mercato.

Inoltre, le balene possono essere aziende o exchange con conoscenze più approfondite rispetto all’investitore medio. Pertanto, monitorare le loro mosse, principalmente quando investono in nuovi progetti come Pepe Unchained, può fornire segnali preziosi su potenziali opportunità.

Visita il sito Web del progetto, collega il tuo portafoglio e acquista $PEPU utilizzando ETH, USDT o BNB. Sono accettati anche pagamenti con carta di credito.

Pepe Unchained è stato sottoposto a audit completi da parte di Coinsult e SolidProof, confermando che il suo smart contract è sicuro e privo di problemi critici. Unisciti alla community di Pepe Unchained su X e Telegram per essere aggiornato sulle ultime novità e sugli sviluppi che riguardano questo token.

