ilSaronnese

ORIGGIO – Fervono gli ultimi preparativi per la nuova edizione della notte sotto le stelle organizzata in occasione della festa del paese dal Comune di Origgio con la collaborazione dei commercianti origgesi, del Distretto del Commercio Antiche Brughiere, di Ascom Confcommenrcio Saronno e le Associazioni Origgesi. L’appuntamento è per sabato 7 settembre dalle 18 alle 2 .

Spazia dalla cultura locale alla musica il ricco programma: dalle 18 alle 22 visite guidate alla Chiesa di San Giorgio a cura dell’Associazione Amici di Villa Borletti Origgio, dalle 18:30 grande caccia al tesoro per le vie del paese organizzata dalla Consulta Giovani con la collaborazione dei Commercianti, alle 18:30 spettacolo di burattini presso il Parco di Villa Borletti, alla Corte Fabbrica show di mentalismo alle 20 ed a seguire la band Infrarossi (tributo a Vasco Rossi), in piazza Immacolata alle 20 Dj e Karaoke ed a seguire la Band Iinfinity (tributo ai Pooh).

Dalle 21:30 spazio allo spettacolo di artisti di strada itinerante da piazza san Giorgio alla Corte Fabbrica. Inoltre Mercatino dell’artigianato e della creatività per le vie del paese, sfilate, esibizioni di moda, dimostrazioni di yoga, esposizione di auto e tante proposte gastronomiche.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti