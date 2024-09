Eventi

ORIGGIO – Il comune di Origgio, in collaborazione con i commercianti origgesi, il distretto del commercio Antiche Brughiere, Ascom Confcommercio Saronno e le associazioni locali, è pronto a celebrare la tradizionale “festa del paese” con un evento imperdibile: sabato 7 settembre, dalle 18 alle 2, le vie di Origgio si trasformeranno per la “Notte sotto le Stelle“, un’intera serata di festa tra musica, cultura, spettacoli e sapori.

La manifestazione prenderà il via alle 18 con le visite guidate alla storica chiesa di San Giorgio, curate dall’associazione Amici di Villa Borletti Origgio. Alle 18.30 grandi e piccini potranno divertirsi con la grande caccia al tesoro, organizzata dalla Consulta Giovani con la collaborazione dei commercianti locali, che animerà le strade del paese. Contemporaneamente, nel parco di Villa Borletti, si terrà uno spettacolo di burattini, perfetto per i più piccoli e per chi vuole immergersi in un’atmosfera magica e senza tempo.

La serata proseguirà con una serie di eventi per tutti i gusti: alle 20, nella Corte Fabbrica, lo spettacolo di mendelismo The Choice – La Scelta intratterrà e stupirà il pubblico, seguito dall’esibizione della band “Infrarossi“, che renderà omaggio a Vasco Rossi con un tributo indimenticabile. Contemporaneamente, in piazza Immacolata, la serata sarà animata da dj e karaoke con Roberto Luzzi, seguiti dalla performance della band “Infinity“, che farà rivivere i grandi successi dei Pooh.

A partire dalle 21.30, gli artisti di strada animeranno le vie del centro con esibizioni itineranti, partendo da piazza San Giorgio fino alla Corte Fabbrica, regalando momenti di stupore e magia a tutti i presenti.

Oltre agli spettacoli, le vie del paese ospiteranno un mercatino dell’artigianato e della creatività, dove sarà possibile scoprire e acquistare prodotti unici. Non mancheranno sfilate di moda, esibizioni sportive, dimostrazioni di yoga e un’esposizione di auto d’epoca e moderne. Per i più golosi, ci saranno numerose proposte gastronomiche, che offriranno la possibilità di gustare specialità locali e non solo.

(foto d’archivio)

