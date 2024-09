Comasco

ROVELLASCA -Il Comune di Rovellasca prosegue con i lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Piave, come comunicato dal sindaco Sergio Zauli. I residenti sono invitati a prestare particolare attenzione durante il transito nella zona, dove è stato istituito un senso unico alternato fino al completamento delle opere. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di mantenere la massima prudenza per garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti.

Zauli ha inoltre annunciato che nei prossimi anni l’amministrazione comunale interverrà su diversi punti della città, concentrandosi su strade e marciapiedi. “Sappiamo che tutti vorrebbero miglioramenti nelle proprie aree residenziali”, ha dichiarato il sindaco, “ma chiediamo pazienza: faremo il possibile per soddisfare le esigenze di tutti con il tempo necessario”.

(foto: una immagine dei lavori in corso)

