Cronaca

SARONNO – I familiari sono stati avvisati nella notte dai carabinieri della compagnia di Saronno e, in queste prime ore dopo la tragedia, la notizia della morte del 59enne Stefano Rategni si sta diffondendo in città.

A rendere ancor più drammatiche e difficili da accettare la notizia, la grande macchia di sangue in via Frua, che stamattina ha raccontato a tutti – residenti, passanti e automobilisti – la tragedia che si è consumata della notte. Nel corso della mattinata l’intervento di pulizia, dopo gli ultimi rilievi e accertamenti dei militari. Si è trattato di una tragedia, ma cosa sia successo esattamente non è ancora stato chiarito. Poco prima di mezzanotte alcuni passanti hanno dato l’allarme, avendo visto un corpo riverso sulla sede stradale in via Frua all’altezza dell’ingresso dell’istituto Sant’Agnese.

Un incidente? Una caduta? Le ferite riportate dall’uomo lasciano aperte entrambe le ipotesi. La speranza è che arrivino risposte dall’autopsia già predisposta sul corpo. A nulla purtroppo sono valsi i soccorsi portati da ambulanza ed automedica nella notte. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri. Proprio ai militari il compito di allertare i familiari. L’uomo era vedovo e viveva nella vicinanze del luogo dell’incidente. Era saronnese da sempre: aveva frequentato il liceo Grassi e lavorava all’università Cattolica a Milano. Era vedovo da diversi anni. La moglie Miriam era molto conosciuta a Saronno per la sua attività di volontariato con l’oratorio. Grande l’incredulità dei residenti e dei conoscenti. Difficile dare voce anche allo sgomento degli amici, a partire da quelli con cui aveva trascorso la serata in centro. L’ipotesi è che stesse proprio rincasando a piedi dal centro quando si è verificata la tragedia.

Le indagini dei carabinieri di Saronno continuano partendo anche dalla videosorveglianza cittadina.

(foto il luogo dell’incidente)

