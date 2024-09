Città

SARONNO – È stata rinviata a causa maltempo l’iniziativa “sport al centro”, manifestazione molto sentita e partecipata dai saronnesi, giovani e meno giovani, per conoscere le proposte sportive offerte dalle associazioni del territorio.

L’iniziativa, che prevedrà, non più per questa domenica, ma per domenica 15 settembre agli stessi orari, 32 stand in cui le associazioni sportive cittadine faranno esibizioni e forniranno informazioni riguardo al loro operato.

In Villa Gianetti ci sarà anche un punto informativo in cui i partecipanti potranno ritirare il “Passaporto dello sportivo” (quest’iniziativa è dedicata ai bambini e ragazzini fino ai 14 anni) che potrà essere timbrato ad ogni stand dove si parteciperà alla prova gratuita proposta.

(Foto d’archivio)

