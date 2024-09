Cronaca

SARONNO – Drammatico rinvenimento la notte scorsa da parte di alcuni passanti, che sotto la pioggia battente si affrettavano a tornare a casa. Erano le 23.20 quando in via Frua, quasi di fronte all’ingresso dell’istituto Sant’Agnese, hanno notato una persona riversa a terra sull’asfalto, sulla corsia di marcia in direzione periferia. Si è fermato anche un automobilista e subito è stato dato l’allarme, i soccorsi sono stati tempestivi, l’ospedale di trova a pochi metri di distanza, ma è subito apparso chiaro che per l’uomo non c’era niente da fare. E’ stato coperto, e poi sono stati compiuti i rilievi da parte dei carabinieri della Compagnia cittadina immediatamente accorsi con automedica, anto-infermieristica e ambulanza della Croce rossa.

Sono adesso in corso le indagini per capire cosa sia accaduto e qualche risposta potrà forse darla l’autopsia. Di certo il malcapitato aveva un forte ematoma alla testa ed aveva perso molto sangue: senz’altro era a piedi e potrebbe essere stato investito da una vettura che poi si è allontanata, perchè quando il corpo è stato notato, sul posto non c’era nessuno. Altra ipotesi è che potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale, magari – sotto l’acquazzone – attraversando la strada, che in quel punto peraltro non è poi così ben illuminata. Si è alla ricerca di testimoni. A perdere la vita è stato un 59enne saronnese, abitante nelle immediate vicinanze del luogo dove è avvenuto il decesso. Nel corso della nottata i carabinieri hanno avviato le ricerche dei famigliari, per dare loro la triste notizia.

