Dopo un lancio incredibile, Simon’s Cat ($CAT), domina il mercato mentre i possessori di Floki attendono l’imminente airdrop di CAT.

Simon’s Cat potrebbe rappresentare la svolta per BNB, che continua a essere una blockchain fantasma rispetto al suo passato. Nel frattempo, Solana è al suo punto più basso per quanto riguarda il volume di trading on-chain. Questi dati si riflettono nelle prestazioni di varie meme coin.

In mezzo a tutto questo caos, va notato come CAT stia andando controcorrente. Dopo aver raggiunto un ATH di $ 220 milioni, CAT è scesa del 36% e si è ripresa nei giorni successivi. Questo mentre il resto delle meme coin è in difficoltà.

(CATUSDT)

CAT è rimbalzato dal supporto e si sta avvicinando alla prima resistenza a $0,00002448. Rompere il livello di resistenza di $0,000028 potrebbe portare CAT oltre il vecchio ATH.

Shiba ShootOut supera l’obiettivo di 1 milione di dollari in prevendita

L’ICO di Shiba Shootout ha appena superato il traguardo di 1 milione di $, dimostrando il crescente interesse degli investitori in questa prevendita. Il prezzo è attualmente di 0,0201 $ per SHIBASHOOT.

Shiba ShootOut è un nuovo gioco Play-To-Earn (P2E) che immerge il famoso meme Shiba Inu nel mondo occidentale. I giocatori possono guadagnare criptovalute divertendosi e la versione beta del gioco è già disponibile su Google Play e AppStore.

Il gioco è ambientato a Shiba Gulch, una città immaginaria in stile Far West. In questa città, i giocatori possono impegnarsi in emozionanti battaglie e guadagnare token SHIBASHOOT attraverso diversi metodi:

“Posse Rewards” è un programma di referral per invitare amici e ottenere premi;

è un programma di referral per invitare amici e ottenere premi; “Campfire Stories” per la costruzione della community. Le storie migliori vinceranno premi;

per la costruzione della community. Le storie migliori vinceranno premi; Protocollo “Cactus Staking” , che vanta un impressionante rendimento annuo dell’880%;

, che vanta un impressionante rendimento annuo dell’880%; “Lucky Lasso Lottery” è un sistema di lotteria in cui i partecipanti utilizzano i token Shiba Showdown per vincere grandi premi.

Guardando alla tokenomics, il 20% è accantonato per premi di staking. Per migliorare ulteriormente l’esperienza della community, il 5% dei token è dedicato al Rootin’ Tootin’ Shooter Fund, probabilmente destinato a premi e ad altre attività coinvolgenti.

Una volta conclusa la prevendita, gli acquirenti potranno riscuotere i loro token SHIBASHOOT che possono essere utilizzati all’interno del gioco.

