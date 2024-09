Solaro

SOLARO – Torna la 10k delle Groane, evento che, organizzato dall’associazione sportiva Virtus Groane ed inserito nel calendario ufficiale Fidal, è cresciuto nel tempo ed ha sempre ottenuto un felice riscontro su tutto il territorio, tra gli appassionati ed il pubblico. L’appuntamento è per domenica 8 settembre, con partenza prevista alle 8.30 da via Borromeo, nella zona compresa fra il centro sportivo Scirea e il parco vita. Il percorso cittadino, interamente pianeggiante di quattro giri da 2,5 km l’uno, omologato da Ggg Fidal, è cambiato ed è stato reso ancora più veloce rispetto alle edizioni precedenti, questo per favorire la partecipazione di atleti alla ricerca del tempo ad effetto.

L’organizzazione prevede la chiusura delle strade sul percorso dalle 8.30 alle 9.45. Il tracciato è compreso tra via Borromeo d’Adda, corso Berlinguer, via Drizza, via Mazzini e nuovamente via Borromeo d’Adda. Il tratto di via Borromeo compreso tra via San Francesco e la rotonda con Corso Berlinguer rimarrà chiuso dalle 6:30 e approntato per le operazioni logistiche e di cronometraggio della corsa. Lo stesso tratto verrà riaperto al traffico dopo le premiazioni della manifestazione indicativamente entro le 11:30.

Sono da considerarsi chiuse alla circolazione delle automobili, salvo emergenze, tutte le strade all’interno del suddetto percorso.

In caso di necessità ed emergenza, l’unico punto di uscita dal percorso per la zona della contrada “La costa”, interessata dalle chiusure sarà ubicato all’incrocio tra corso Borromeo e via Tasso e presidiato dalla polizia locale. Inserita nel calendario nazionale 2024 della Fidal, la corsa, giunta alla sua terza edizione, sarà valida anche per l’assegnazione del titolo del Campionato Regionale Individuale su Strada 10k master. La gara è aperta a tutte le categorie ed anche ad atleti di altre regioni, che però non concorreranno per la vittoria del titolo lombardo.

Christian Caronno, assessore allo Sport: «Nello scorso fine settimana abbiamo avuto una StraSolaro partecipata da quasi 400 corridori, domenica invece torniamo con un altro appuntamento sportivo al quale teniamo, perché in soli tre anni ha saputo portare sulle nostre strade tanti atleti di livello. L’organizzazione di Virtus Groane è sempre stata precisissima e negli anni ha trovato il modo di creare un vero e proprio evento al quale partecipa sempre anche un numeroso pubblico incuriosito dalle prestazioni degli atleti in gara.

Ci piace l’idea che Solaro possa essere identificato come un paese con la passione per la corsa, un’attività salutare e pulita che, come Amministrazione Comunale, ci sentiamo di promuovere e sostenere in ogni sua forma. Nell’occasione ci teniamo a ringraziare Virtus Groane per l’idea e l’organizzazione, ma anche la polizia locale, l’ufficio Tecnico, la Protezione Civile e tutti i volontari dislocati sul territorio per il supporto fornito alla manifestazione».

(foto d’archivio: la vincitrice di una scorsa edizione della 10k groane)