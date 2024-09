Cronaca

SARONNO – L’ipotesi è quella di un’incidente stradale e l’invito a chi sa qualcosa sia esso un testimone o una persona coinvolta è quello di rivolgersi ai carabinieri della compagnia di Saronno che si stanno occupando delle indagini.

La certezza arriverà solo con i risultati dell’autopsia ma al momento l’ipotesi dell’incidente è quella che sembra più fondata e concreta. Del resto il corpo dell’uomo è stato trovato in via Frua sulla carreggiata stradale riverso a terra. I primi saronnesi che hanno dato l’allarme hanno fatto arrivare sul posto i mezzi di soccorso ma purtroppo per la vittima il 59enne Stefano Rategni non c’era più niente da fare.

Sul posto i militari hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato le indagini. Sono stati avvisati i due figli, l’uomo era rimasto vedovo una decina di anni fa. Lavorava all’università Cattolica e viveva nelle vicinanze del luogo dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione stava rincasando dopo una serata con amici in centro.

Per questo si stanno visionando le immagini della videosorveglianza del quartiere per ricostruire i movimenti dell’uomo e risalire a chi era presente al momento del sinistro. Da qui anche l’invito a chi abbia visto qualcosa o sia stato coinvolto, magari accidentalmente, a contattare le forze dell’ordine.

