CASTIGLIONE OLONA – Tutto è pronto per l’atteso appubtamento di domenica 8 settembre a Castiglione Olona, che ospiterà la 13′ edizione della Cronoscalata del Piccolo Stelvio, una gara ciclistica amatoriale di 2 chilometri, non competitiva, aperta a tutti. L’evento, organizzato dall’Asd Compact Team, si terrà in concomitanza con la festa di San Nicola e rientra nel progetto “Cronoscalate Ciclovarese Challenge”, con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona.

Programma dell’evento:

Ore : ritrovo e iscrizioni in v ia Diaz (zona stabilimento Mazzucchelli).

Ore 8.30: inizio delle partenze.

inizio delle partenze. Ore 11: termine delle partenze.

Al termine della gara seguiranno le premiazioni presso la zona di partenza, con riconoscimenti per i primi 10 tempi uomini, primi 3 tempi donne, e primi 3 gruppi.

Iscrizione e costi: L’iscrizione è aperta a tutti e potrà essere effettuata il giorno della gara. È richiesto un contributo minimo di 10 euro (ridotto a 5 euro per i minori di 14 anni). A tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco gara. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Regole principali:

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità all’attività sportiva non agonistica.

È obbligatorio l’uso del casco e il percorso sarà chiuso al traffico durante la gara.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori scrivendo all’indirizzo email [email protected].

(foto archivio)

06092024