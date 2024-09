iltra2

VEDANO OLONA – Sabato 7 settembre dalle 14 al Parco Fara Forni di via Garibaldi a Vedano Olona si terrà l’evento “Pedibus to school”, un’iniziativa gratuita e aperta a tutti, promossa dalla Pro Loco di Vedano Olona in collaborazione con l’Istituto comprensivo Silvio Pellico e con il patrocinio del Comune di Vedano Olona.

L’evento vuole incoraggiare i ragazzi a raggiungere la scuola a piedi, favorendo attività fisica, educazione alla sicurezza stradale e sensibilizzazione sull’ambiente. Oltre a essere un’iniziativa salutare, il Pedibus permette ai bambini di socializzare, conoscere nuovi amici e partecipare a divertenti attività durante l’anno scolastico.

Programma della giornata:

14-14.30: Ritrovo al Parco Fara Forni.

14.30: Presentazione del servizio gratuito di Pedibus e iscrizioni, con consegna delle pettorine ai partecipanti.

15: Laboratori creativi e momenti musicali per bambini, organizzati in collaborazione con l'associazione Maccastoria, la Tana delle costruzioni e il Centro di aggregazione giovanile (Cag).

16.30: Merenda per tutti offerta dalla Pro Loco.

L’iniziativa è completamente gratuita e pensata per incentivare la mobilità sostenibile e la sicurezza dei bambini nel tragitto casa-scuola. Un evento educativo e divertente, aperto a tutte le famiglie di Vedano Olona e dintorni.

