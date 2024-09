SARONNO – “Oggi saremo impegnati a Desio, alle 19, nell’amichevole con la Pallacanestro Aurora Desio in memoria di Mario Sala, grande giocatore e amico della pallacanestro“. Ad annunciare l’appuntamento i dirigenti dell’Az Robur Saronno, società cestistica cittadina neo promossa nel campionato maschile di serie B Nazionale.

L’Aurora, come ricordano, “è una storica formazione della Lombardia, che ritroveremo anche nel nostro nuovo campionato di Serie B Nazionale Old Wild West”. Ingresso con offerta libera all’Associazione italiana per lo studio del pancreas”. Il palazzetto si trova in via San Pietro 18 a Desio. Una occasione, dunque, per rivedere all’opera i biancazzurri in questo pre-season ed anche di fare della beneficenza.