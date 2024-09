Cronaca

SARONNO – Black out in centro a Saronno: a causa di un guasto è dalle 12.58 che numerose utenze sono prive di corrente elettrica. Ad essere interessati risultano 124 utenti.

A quanto pare l’origine del guasto è in piazza De Gasperi dove sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e tecnici di Enel distribuzione.

L’ente per l’energia elettrica ha infatti subito avviato gli accertamenti del caso, obiettivo innanzitutto chiarire le cause dell’accaduto e quindi risolvere il problema il prima possibile. Non mancano i disagi perchè la mancanza di corrente è avvenuta in concomitanza con l’orario in cui molte famiglie stavano in quel momento preparando il pranzo, e per chi dispone di una cucina elettrica non è rimasto altro che prendere atto del problema.

Attorno alle 13.45 in alcuni casi la corrente è comunque poi ritornata regolarmente.

(foto archivio: tecnico dell’ente per l’energia elettrica al lavoro in centro città)

