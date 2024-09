Calcio

MEDA – L’anno scorso si era salvato con molti affanni, mentre in questo campionato la musica sembra essere cambiata a Meda, la formazione brianzola si è rinforzata durante l’estate e oggi pomeriggio, anticipo della prima giornata di Eccellenza, in casa ha battuto l’ostico Casteggio.

Meda-Casteggio 2-0

MEDA (3-4-2-1): Aiello; Marano, Martino, Esposito (14’ st Panizza,); Pozzoli, Di Cesare, Galli (35’ st Lanzarini), Annoni (23’ st Ismail); Parise (35’ st Miccoli), Schinetti (28’ st Valtulina); Calmi. A disposizione Colombo, Ferraroli, Orsi. All. Cairoli

CASTEGGIO (4-2-3-1): Murriero; Burioli, Mauri, Guidi, Arbasin (40’ st Cavallieri)i; Provasio, Daprati; Stradis, Bertocchi, Buscaglia; Bahirov. A disposizione: Masotino, Borlone, Barbieri, Pepe, Lombardo, Fossati. All. Civeriati.

Arbitro: Carrubba di Brescia (Pedrinazzi di Legnano e Orsogna di Milano)

Marcatori: 33’ pt Galli (M), 9’ st Galli (M)

Note – Spettatori 200. Ammoniti Esposito, Di Cesare (M), Deprati (C). Recupero 0-3.

(foto archivio: Meda calcio in azione di gioco)

07092024