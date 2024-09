ilSaronnese

CISLAGO – L’associazione Cislago cuore annuncia l’organizzazione di un nuovo corso Blsd, dedicato all’apprendimento delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare, all’utilizzo del defibrillatore e alle manovre di disostruzione.

Corso Blsd

Teoria: mercoledì 25 settembre, a partire dalle 21

mercoledì 25 settembre, a partire dalle 21 Pratica: giovedì 26 settembre, a partire dalle 21

Corso per rinnovo (riservato a chi è già in possesso dell’attestato Blsd)

Pratica: giovedì 26 settembre, a partire dalle 21

Il corso si svolgerà direttamente all’interno della sede dell’associazione, in via Cesare Battisti 825 (si tratta dalla ex sede Ial).

Iscrizione obbligatoria inviando un’email all’indirizzo [email protected].

Per tutti gli interessati, dunque, la possibilità di imparare l’utilizzo del defibrillatore, ormai presente in tanti luoghi pubblico, come impianto sportivo o centro commerciali, e che costituisce un indispensabile salvavita, in situazione di emergenza.

