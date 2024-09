news

Non è una novità e gli investitori conoscono bene i cicli delle criptovalute. Pertanto, il fatto che settembre sia iniziato in rosso non ha sorpreso molto i trader. BTC ed ETH sono due degli esempi principali che possiamo considerare per questa analisi.

Stando ai dati, dal 2013 BTC ha visto una perdita media di circa il 4% nel mese di settembre, mentre invece ETH ha raggiunto una percentuale media del -7%. Settembre dunque è un mese difficile per tutto il mondo degli asset digitali.

Dall’inizio del mese, BTC ha perso il 4,64% ed è scambiato attualmente a 56.482$, mentre invece ETH, in linea con gli anni precedenti, ha una perdita leggermente più alta, del 5,49%, con un prezzo di 2.378$. La volatilità continuerà a essere molto alta se consideriamo il trend storico del mese in corso, per questo molti investitori rivolgono la propria attenzione al mondo delle meme coin, soprattutto quelle in prevendita come Pepe Unchained.

Il rimbalzo delle meme coin

Le criptovalute sono spesso legate agli andamenti di BTC, pertanto quando questo ha dei cali, sintomaticamente tutte le cripto perdono valore, allineandosi al trend ribassista. Ciò è vero anche per le meme coin, tuttavia questo segmento ha dimostrato negli anni una maggiore resilienza, con rimbalzi verso trend rialzisti in tempi più brevi rispetto ad altre altcoin.

Basta dare un’occhiata ai principali esponenti come DOGE, SHIB, PEPE e WIF, che pur con cali percentuali che vanno dal 4 al 6% nelle ultime 24 ore, stanno già dando segnali di ripresa, come WIF che ha recuperato 1,19 punti percentuale. I trader sanno bene che le meme coin, proprio in virtù del loro aspetto più divertene e non legato nella maggior parte dei casi a soluzioni di utilità, giocano una partita diversa rispetto a quella delle altre criptovalute.

In un mercato ribassista, quindi, puntare sulle meme coin è un modo intelligente di affrontare il sentimento di sfiducia diffuso. Meglio ancora se le meme coin sono in prevendita.

Queste ultime, non essendo ancora disponibili sugli exchange, non hanno una quotazione, quindi sono accessibili a un prezzo vantaggioso per i primi investitori. Il potenziale è alto perché al momento del listing è possibile ottenere ritorni 100x a seconda del progetto in cui si investe. Per navigare in acque sicure nel mese di settembre, potrebbe essere dunque una buona idea investire sulle prevendite del momento.

Le tre migliori prevendite su cui puntare

Abbiamo deciso di presentare tre dei migliori progetti in presale su cui puntare in questo preciso momento. Partiamo quindi con Pepe Unchained (PEPU), un progetto che ha raccolto in finanziamenti una somma strabiliante di oltre 11,8 milioni di dollari e in continua crescita. Il token è ispirato alla popolara rana Pepe ma non è solo una rivistazione del meme, ma punta alla creazione di una blockchain Ethereum Layer-2, che offrirà ai trader più velocità, minori costi di commissione e ricompense di staking doppie. Non è un caso quindi se ha attirato investitori di ogni tipo, da quelli più piccoli alle whale. Al momento è possibile acquistare PEPU in prevendita al prezzo di 0,0094982$ sfruttando ETH, BNB, USDT o carta di credito.

La seconda prevendita degna di attenzione è Crypto All-Stars (STARS). Il lancio della raccolta fondi è avvenuto da poco ma ha già raccolto quasi 1 milione di dollari. Una crescita record per questo progetto estremamente ambizioso. La fine della presale coinciderà infatti con il lancio della piattaforma MemeVault, un protocollo di staking multi-token che consentirà ai trader di bloccare 11 tra le meme coin più popolari. Ottenendo così ricompense di staking triple sotto forma di token nativo STARS. Il concetto è in realtà molto semplice e offre utilità per tutti i token che normalmente non ne avrebbero, permettendo di mettere a frutto le meme coin inattive sul proprio wallet. Il costo di token STARS è di 0,0014191$, ancora molto basso e vantaggioso.

Concludiamo la lista delle migliori prevendite del momento, per far fronte al mese di settembre, con un Play-to-Earn, una nicchia del segmento meme coin. Parliamo di Shiba Shootout (SHIBASHOOT), progetto a tema canino che presenta però un’ambientazione del tutto nuova: il Far West. Il progetto ha raccolto 1 milione di dollari e a differenza di altri P2E presenta già un’app funzionante scaricabile su smartphone iOS e Android, con una versione Web3 in arrivo. Il token SHIBASHOOT è la valuta nativa che verrà utilizzata per le attività del proprio pistolero digitale, pertanto è alla base del progetto, con funzionalità aggiuntive legate ad attività comunitarie, come le storie dei falò e la lotteria del lazo. Il costo è di 0,0201$ e similmente alle altre presale, basta collegare un wallet compatibile e procedere con l’acquisto tramite ETH, USDT, BNB o carta di credito.

