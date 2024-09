Città

SARONNO – Oggi sabato 7 settembre inizia la festa per accogliere il nuovo prevosto di Saronno, don Giuseppe Marinoni. Il primo evento parte da Magenta con una fiaccolata che nel primo pomeriggio partirà dalla basilica di San Martino, precedente incarico del nuovo prevosto per arrivare in Santuario a Saronno. Un percorso simbolico per ripercorrere i passi di don Giuseppe Marinoni nel suo impegno per le due comunità.

Nella giornata di domenica 8 settembre, invece, le celebrazioni in città: Don Giuseppe si recherà nel pomeriggio, alle 15, in Santuario per una preghiera alla Vergine Maria dei Miracoli accompagnato dal vicario di zona, don Luca Raimondi, e da alcuni sacerdoti e diaconi di Saronno. Al termine della sua preghiera, si recherà in ospedale dove farà visita ai malati intorno alle 15.45.

