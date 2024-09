Città

SARONNO – Incidente mortale tra bici e monopattino: non ce l’ha fatto il 30enne di Rescaldina.

Cagnolino scappa spaventato dal maltempo. Recuperato con l’aiuto di un consigliere comunale.

E’ stata rinviata a causa maltempo l’iniziativa “sport al centro”, manifestazione molto sentita e partecipata dai saronnesi, giovani e meno giovani, per conoscere le proposte sportive offerte dalle associazioni del territorio.

Ottimo risultato “antispaccio” raggiunto dai pattugliamenti realizzati da parte degli agenti della polizia locale di Saronno e Rovellasca in servizio nella zona di Pianbosco a Venegono Superiore per effetto dell’accordo tra le Amministrazioni. Nel corso di un pattugliamento è stato rintracciato dal personale della polizia locale all’interno del bosco un giaciglio utilizzato da spacciatori per la vendita di sostanze stupefacenti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

07092024