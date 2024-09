news

Bitcoin sta affrontando nuovamente delle sfide, portando l’intero mercato delle criptovalute nella zona rossa. È sceso sotto i $ 57.000, danneggiando significativamente il sentiment del mercato.

Gli investitori esperti sono profondamente preoccupati per questi fattori, soprattutto perché molti noti analisti di criptovalute suggeriscono che se il prezzo del BTC scendesse sotto il livello di $ 56.000, potrebbe verificarsi uno slancio ribassista molto più forte.

Stanno puntando su nuove altcoin come ($PEPU), Crypto All-Stars ($STARS), Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) e The Meme Games ($MGMES), poiché al momento sembrano essere l’opzione migliore per aiutarli a recuperare le perdite.

Cala il mercato delle criptovalute: gli investitori sono preoccupati per il futuro del Bitcoin mentre le nuove altcoin catturano tutta l’attenzione

Il mercato delle criptovalute ha subito un duro colpo ancora una volta, con Bitcoin a guidare il trend ribassista. Lo scorso weekend, il più grande asset sul mercato ha registrato cali di prezzo, causando confusione nella community delle criptovalute. Con la maggior parte degli asset in caduta libera, l’attività nel settore delle criptovalute ha subito un rallentamento significativo.

Ha iniziato a scendere il 30 agosto, lottando duramente per rimanere sopra il livello di $ 60.000. Gli investitori speravano in un’inversione di tendenza, ma lo slancio positivo non si è verificato.

Guardando al quadro generale, Bitcoin è sceso di circa il 4,3% nelle ultime due settimane. Anche gli ETF spot Bitcoin degli Stati Uniti non stanno andando molto bene. Hanno visto notevoli deflussi sia nell’attività settimanale che giornaliera degli investitori.

Con l’indice Fear&Greed a 27, gli investitori si stanno rivolgendo a nuove altcoin in cerca di opzioni redditizie. Da varie fonti, sentiamo parlare di questi token che raggiungono traguardi e catturano tutta l’attenzione: Pepe Unchained ($PEPU), Crypto All-Stars ($STARS), Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) e The Meme Games ($MGMES).

Pepe Unchained ($PEPU) — Il prossimo successo grazie alle sue funzionalità avanzate layer 2

Ecco la prossima grande meme coin, Pepe Unchained ($PEPU). Sta affrontando uno dei più grandi problemi di Ethereum: la velocità. Il team sta costruendo la sua blockchain chiamata “Pepe Chain”, affermando che sarà almeno 100 volte più veloce ed economica di Ethereum.

Oltre alla parte tecnologica, $PEPU sta cercando di costruire una community appassionata come quella di Dogecoin. Ciò che lo aiuta davvero a raggiungere questo obiettivo è il suo interessante mix di cultura dei social media e tecnologia blockchain avanzata.

La sua prevendita è andata molto bene fin dall’inizio, superando ora il traguardo dei 12 milioni di $. I primi investitori stanno anche puntando ad alcune interessanti ricompense di staking.

Crypto All-Stars ($STARS) — Smetti di lasciare che le tue meme coin prendano polvere nel tuo portafoglio di criptovalute e lascia che MemeVault le faccia lavorare per te

Un’altra meme coin nella nostra lista è Crypto All-Stars ($STARS) che inventato un sistema chiamato MemeVault. E l’idea è piuttosto semplice: metti a fruttare le tue meem coin piuttosto che lasciarle ferme.

Puoi bloccare coin come SHIB o DOGE per un anno e guadagnare token $STARS. Se hai già $STARS, ottieni ancora più ricompense. È un’ottima idea far sì che quei token si rivelino effettivamente utili.

La prevendita ha riscosso successo fin dall’inizio, con quasi un milione di dollari raccolti nel giro di poche settimane.

Anche Crypto All-Stars non scherza in termini di sicurezza. Ha accantonato il 10% dei token e ha superato un severo audit di sicurezza. In un mercato in cui le truffe sono fin troppo comuni, è piuttosto rassicurante.

Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) — Scopri il selvaggio West delle criptovalute e guadagna ricompense in questo nuovo avventuroso gioco P2E

Ecco un token davvero divertente: Shiba Shootout ($SHIBASHOOT). In questo nuovo gioco play-to-earn, sei uno sceriffo cowboy che, invece di cavalcare un cavallo normale, cavalca uno Shiba Inu.

Il luogo di azione è Shiba Gulch e il tuo obiettivo è creare meme e fare le classiche attività di un cowboy. L’ICO ha superato il traguardo di 1 milione di $, con i token che ora hanno un valoreo di soli 0,0201 $ l’uno.

Un’altra caratteristica che si aggiunge all’hype è il Cactus Staking, attraverso cui puoi guadagnare oltre l’870% di APY. Se sei un appassionato dei classici giochi in stile western e vuoi vincere cifre esorbitanti, questa è l’occasione che non puoi perdere!

The Meme Games ($MGMES) — Ultima possibilità per ottenere l’accesso anticipato alla prevendita e scegli il tuo personaggio meme preferito

Ultimo ma non meno importante, un vero gioiello delle criptovalute, The Meme Games ($MGMES). Con le Olimpiadi di Parigi alle porte, il suo team ha deciso che il mondo delle criptovalute aveva bisogno della sua versione.

Ci sono cinque personaggi di meme coin in gara, ognuno dei quali rappresenta un altro paese. Dogecoin rappresenta gli Stati Uniti, Pepe rappresenta la Francia e così via. Gli investitori possono supportare il loro personaggio preferito e guadagnare un bonus del 25% se indovinano il meme atleta che vince.

I Meme Games stanno anche portando delle ricompense di staking interessanti, offrendo un APY esclusivo che supera il 460%. Le sue ICO sono attive solo fino all’8 settembre 2024, per poi concludersi con le vere Olimpiadi, il che ti lascia meno di 3 giorni per cogliere l’occasione!

Conclusione

Di recente abbiamo assistito ad alcune turbolenze nel mercato, la più importante delle quali è stata quando il BTC è sceso sotto i 57.000 $.

Pertanto, ogni giorno sempre più investitori si spostano verso nuovi progetti di prevendita come ($PEPU), Crypto All-Stars ($STARS), Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) e The Meme Games ($MGMES).

Poiché sono tutti ancora in fase ICO, investire in anticipo durante questo periodo potrebbe portare a guadagni enormi. Quindi, se stai pensando di buttarti, agisci in fretta prima che arrivino sul mercato!