SARONNO – Niente pioggia per la città degli amaretti oggi. Secondo 3B Meteo a Saronno oggi il tempo sarà variabile, con ampie schiarite nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore. Le temperature oscilleranno con una massima di 28°C e una minima di 18°C, mentre lo zero termico si attesterà a 4270 metri. I venti saranno leggeri, soffiando da Nord-Nordest al mattino e da Sudest nel pomeriggio. Non ci sono allerte meteo in corso.

In Lombardia, stando a quanto riportato da 3b meteo, la giornata di sabato sarà influenzata da un campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e parzialmente soleggiato, con la possibilità di qualche nuvola in più verso sera. Sulle basse pianure occidentali e le Alpi Retiche si alterneranno nuvole e schiarite, con un miglioramento nel pomeriggio. Sulle basse pianure orientali, il cielo sarà prevalentemente sereno, salvo qualche nube al mattino. Nelle zone pedemontane, Prealpi occidentali e Orobie, ci sarà un’alternanza tra nubi e momenti di sole per tutta la giornata. Sulle Prealpi orientali, il cielo sarà variabile con schiarite progressivamente più ampie verso sera. I venti saranno deboli, inizialmente da nord-est, in rotazione verso sud, e lo zero termico sarà intorno ai 4250 metri.

