Cronaca

CASTELLANZA – Un’altra tragedia nel Saronnese: stamattina sabato 7 settembre il corpo senza vita di una persona è stato trovato poco prima delle 8 sui binari ferroviari non lontani dalla stazione di Castellanza, all’altezza di via Morelli.

Ad accorgersi della presenza del corpo il personale ferroviario per la precisione il macchinista di un treno in transito che ha fermato il convoglio e dato l’allarme.

Immediata la mobilitazione. Sono accorsi, per recuperare il corpo, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso del 118. Gli uomini della Polfer si sono invece occupati dei rilievi che saranno essenziali per ricostruire l’accaduto. La prima ipotesi è che l’investito sia stato investito da un treno ma sono da chiarire tempi e mobilità. Ovviamente il primo nodo da sciogliere è anche l’intenzione: si è trattato di un gesto volontario o di un incidente?

Pesanti le ripercussioni sulla linea ferroviaria: la linea per Novara e Malpensa è stata bloccata per l’intera mattina per consentire gli accertamenti. Non sono mancate ripercussioni anche sulle altre tratte.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?