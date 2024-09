Città

SARONNNO – Rientro dalla pausa estiva “a tutto gas” per l’Osa Saronno Libertas, riprende infatti il calendario di appuntamenti che vedrà la società saronnese come protagonista.

Il prossimo fine settimana ci saranno le finali dei campionati di società assoluti su pista, sia maschili che femminili; gli uomini saranno in pista a Rieti per la finale “A” Oro, in cui si misureranno con le migliori società Under 23. Le donne invece, saranno a Isernia per la finale “A” argento.