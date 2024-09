Groane

MISINTO – COGLIATE – Il Partito Democratico si mobilita e scende in piazza contro il progetto di autonomia differenziata del Governo e a favore della proposta di legge sul salario minimo.

Il Circolo Pd Alte Groane sarà presente oggi, sabato 7 settembre dalle 15 alle 18 in piazza Statuto a Misinto e domenica 8 settembre dalle 9 alle 12 in via Manzoni, vicino alla farmacia, a Cogliate per raccogliere le firme sul referendum contro l’autonomia differenziata. “Un progetto – ricorda Davide Casata, segretario del circolo Pd – che spacca l’Italia e aumenta le diseguaglianze tra territori e cittadini. Quella della legge Calderoli è una strada illusoria e controproducente, anche per la nostra Regione.”

“Il nostro sistema istituzionale ha bisogno di essere riformato – aggiunge Vincenzo Di Paolo, capogruppo in Consiglio Provinciale a Monza e Brianza – ma questa proposta di autonomia differenziata non è la soluzione. Il Governo non si occupa dei veri problemi legati alle autonomie locali, anzi taglia le risorse a Comuni e Province, gli enti che garantiscono i servizi di maggiore prossimità ai cittadini e che vengono ulteriormente penalizzati.”

“Per i tagli ai bilanci stabiliti dal Governo – spiegano dal Pd delle Alte Groane – i Comuni della nostra zona riceveranno nei prossimi anni 342.000 € in meno. Sono risorse mancanti che andranno a incidere sulla qualità dei servizi ai cittadini.”

Oltre alla raccolta firme sul referendum, ai banchetti Pd sarà possibile firmare per la proposta di legge sul salario minimo. “Una proposta di giustizia sociale contro il lavoro povero e sfruttato” spiegano gli esponenti Pd.

