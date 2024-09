Calcio

SARONNO – Domenica la prima del campionato di Eccellenza si giocherà sul campo dello stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi, contro l’Ispra e come da programma. Lunedì alle 19 la presentazione ufficiale sempre allo stadio di tutte le squadre saronnesi e dal giorno dopo partiranno i lavori per il rifacimento del campo, che è stato preso di mira e danneggiato dalla popillia japonica, lo scarabeo giapponese che tanti danni ha provocato e sta provocando in tutta la zona. Per circa un mese il manto non sarà calpestabile e dunque la società calcistica cittadina è corsa ai ripari, cercando delle alternative per le gare interne.

Modifica campo Coppa Italia

Per quanto concerne il secondo e ultimo incontro della fase a gironi di Coppa Italia, mercoledì 18 settembre alle 20.30 contro l’Olgiantese (ai biancocelesti basterà un pari per passare il turno, dopo la vittoria sul Valcalepio) l’incontro si giocherà davvero “dietro l’angolo” e cioè sul sintetico dello stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella.

Modifica campo campionato Eccellenza

Per quanto riguarda invece il terzo turno di campionato, contro la Vergiatese, nella impossibiità di procedere ad una inversione di campo ed a riperire un terreno di gioco adeguato nelle immediate vicinanze, la scelta è caduta sullo stadio di Gallarate, dove la partita andrà in scena domenica alle 20.30.

07092024